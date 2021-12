Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi venerdì 31 dicembre 2021

Million Day, alle 19, in diretta su CorriereAdriatico.it l'estrazione dei numeri vincenti di oggi venerdì 31 dicembre 2021. Come chiudere alla grande l'anno: azzeccando la cinquina fortunata sarà possibile vincere un milione come accaduto per ben due volte a dicembre.

I NUMERI VINCENTI DI OGGI

47 44 11 28 39

I NUMERI VINCENTI DELLE PRECEDENTI GIORNATE

GIOVEDÌ 30/12 2 5 25 45 55

MERCOLEDÌ 29/12 1 13 22 29 43

MARTEDÌ 28/12 40 42 51 52 55

LUNEDÌ 27/12 10 29 30 32 53

DOMENICA 26/12 9 19 21 28 31

SABATO 25/12 2 3 35 45 53

VENERDÌ 24/12 11 22 28 32 55

