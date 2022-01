Million Day, oggi estrazione in diretta alle 19. I numeri vincenti

Million Day, oggi alle 19, in diretta su CorriereAdriatico.it torna il tradizionale appuntamento con la fortuna. Per giocare basta una schedina da un euro, per vincere bisogna mettere in fila i 5 numeri che si conosceranno con l'estrazione alle 19. L'obiettivo è centrare la prima cinquina del 2022. L'ultima vincita milionaria, infatti, a Crema in Lombardia il 31 Dicembre quando il Million Day ha premiato un nuovo giocatore con una vincita da un milione di euro, grazie ad una giocata da 1€. Sono state complessivamente 54 le vincite milionarie realizzate nel 2021.

I NUMERI VINCENTI DELLE PRECEDENTI ESTRAZIONI

SABATO 22/01

8 17 28 30 50

VENERDÌ 21/01

2 14 19 27 28

GIOVEDÌ 20/01

5 31 33 40 47

MERCOLEDÌ 19/01

9 20 32 37 42

MARTEDÌ 18/01

18 19 26 32 35

LUNEDÌ 17/01

3 4 11 20 49

DOMENICA

16/01 3 4 12 14 20

