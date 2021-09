Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 7 settembre 2021

Million Day, alle 19 di oggi, martedì 7 settembre 2021, in diretta l'estrazione dei cinque numeri che valgono un milione di euro. Ma al Million Day si può vincere anche con 4 (mille euro), 3 (50 euro) e com l'ambo (2 euro). Per tentare la fortuna basta una giocata da un euro.

Al Million Day sono già 188 i vincitori di un milione di euro, 42 nel 2021. Le ultime tre il 1° settembre scorso: a Teramo, Arezzo e Zafferana Etnea (Catania).

I NUMERI VINCENTE AL MILLION DAY DI OGGI 7 SETTEMBRE 2021:

LE ULTIME SETTE ESTRAZIONI DEL MILLION DAY:

LUNEDI 6 SETTEMBRE 2021: 6-34-45-3-37

DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021: 10-36-17-39-5

SABATO 4 SETTEMBRE 2021: 10-50-9-18-28

VENERDI 3 SETTEMBRE 2021: 35-27-28-41-36

GIOVEDI 2 SETTEMBRE 2021: 50-3-52-29-5

MERCOLEDI 1 SETTEMBRE 2021: 13-19-8-14-2

MARTEDI 31 AGOSTO 2021: 15-37-19-40-47

