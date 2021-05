Million Day, estrazione numeri vincenti oggi 22 maggio 2021

ROMA - Un sabato da sfida alla fortuna. Si inizia alle 19 con l'estrazione dei cinque numeri vincenti del Million Day, in diretta come ogni giorno su CorriereAdriatico.it. Un concorso che finora ha distribuito 169 vincite da un milione di euro, ben cinque in questo mese di maggio. Ma Million Day non prevede solo vincite indovinando tutti e 5 i numeri estratti, ma anche altre minori: con 4 (1000 euro), 3 (50 euro) e 2 (2 euro). La giocata è di un euro.

Dicevamo che è un sabato di sfide alla Dea Beandata. Infatti alle 20, sempre in diretta su CorriereAdriatico.it, ci saranno le estrazioni dei numeri vincenti del Lotto, del Simbolotto, del SuperEnalotto che ha un jackpot è di 155 milioni e 100mila euro, e del 10eLotto (legato alla estrazione dei numeri del Lotto delle 20).

I NUMERI ESTRATTI AL MILLION DAY OGGI 22 MAGGIO 21:

I NUMERI DELLE ESTRAZIONI MILLION DAY NELL'ULTIMA SETTIMANA:

VENERDI 21 MAGGIO 2021: 20-28-31-44-1

GIOVEDI 20 MAGGIO 2021: 14-15-20-34-36

MERCOLEDI' 19 MAGGIO 2021: 23-32-37-45-53

MARTEDI' 18 MAGGIO 2021: 1-8-19-36-45

LUNEDI 17 MAGGIO 2021: 13- 36-1-35-49

DOMENICA 16 MAGGIO 2021: 23-49-40-1-38

SABATO 15 MAGGIO 2021: 28-26-44-46-40

VENERDI 14 MAGGIO 2021: 3-4-30-53-55

