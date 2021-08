Million Day, estrazione dei 5 numeri vincenti di oggi mercoledì 11 agosto 2021

Chissà che le stelle cadenti non portino fortuna ai giocatori del Million Day ancora in cerca della prima vincita da un milione in questo caldo agosto. Alle 19, in diretta su CorriereAdriatico.it, di oggi 11 agosto 2021, estrazione in diretta dei cinque numeri che possono valere una fortuna. Ma al Million Day non si vince solo indovinando tutti e cinque i numeri estratti ma anche con 4 (mille euro), 3 (50 euro) e con l'ambo (2 euro). Fino ad oggi sono 178 le vincita massime al Million Day, 32 nel 2021, l'ultima il 23 luglio scorso a Palermo con una giocata minima di un euro.

ECCO I CINQUE NUMERI VINCENTI DI OGGI MERCOLEDI 11 AGOSTO 2021 AL MILLION DAY:

LE COMBINAZIONI VINCENTI DELLE ULTIME 7 ESTRAZIONI AL MILLION DAY:

MARTEDI 10 AGOSTO 2021: 7-30-18-51-15

LUNEDI 9 AGOSTO 2021: 23-17-2-21-10

DOMENICA 8 AGOSTO 2021: 26-11-38-46-34

SABATO 7 AGOSTO 2021: 50-52-48-55-42

VENERDI 6 AGOSTO 2021: 40-10-22-33-1

GIOVEDI 5 AGOSTO 2021: 26-30-2-38-7

MERCOLEDI 4 AGOSTO 2021: 31-38-42-50-6

