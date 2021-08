Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi domenica 15 agosto 2021. Ecco i numeri vincenti

Million Day, segui su CorriereAdriatico.it, oggi alle 19, l'estrazione in diretta dei numeri vincenti di oggi 15 agosto 2021. Quale miglior giorno per vincere il milione di euro che è il primo premio in palio se non il giorno di Ferragosto?

Indovinando i 5 numeri dell'estrazione si vince infatti un milione, azzeccando 4 numeri si vincono mille euro, con 3 50 e con 2 si vincono 2 euro.Anche perché il mese di agosto, fino a questo momento, è ancora a secco di vincitori milionari: l'ultima delle 178 vincite milionarie al Million Day, risale infatti al 23 luglio 2021.

Per chi volesse provare i numeri ritardari sono 13 (da 59 estrazioni), 25 (56) e 29 (28). I numeri più frequenti 1 (per 49 estrazioni), 46 (45) e 51 (44).



I NUMERI VINCENTI DEL MILLION DAY DI OGGI 15 AGOSTO 2021 H 19

9 43 30 50 6

LE PRECEDENTI ESTRAZIONI DEL MILLION DAY

SABATO 14/08

1 30 41 46 48

VENERDÌ 13/08

9 23 37 47 51

GIOVEDÌ 12/08

5 10 11 35 49

MERCOLEDÌ 11/08

1 5 10 26 39

MARTEDÌ 10/08

7 15 18 30 51

LUNEDÌ 09/08

2 10 17 21 23

DOMENICA 08/08

11 26 34 38 46



