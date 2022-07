Cinque numeri per il colpo da un milione: Estrazione Million Day e Million Day extra: ecco quelli vincenti di oggi, domenica 3 luglio

Prosegue senza soste la caccia al colpo che vale un milione di euro, anche oggi, domenica 3 luglio 2022, i giocatori hanno la loro occasione con Million Day e Million Day-Extra. Il gioco quotidiano del Lotto offre altre due possibilità: una con il Million Day e l'altra con Million Day-Extra. Alle 20.30 di oggi dunque appuntamento con l'estrazione dei numeri vincenti.

APPROFONDIMENTI ATLETICA Addio di Gianmarco Tamberi al papà allenatore. La decisione prima dei Mondiali

Le quattro vincite milionarie di giugno erano state centrate lo scorso 25 giugno a Sabuadia, il 15 giugno a Gravellona Toce, provincia di Verbania, in Piemonte, il 7 a Partinico e il 1° giugno a Eraclea, in Veneto. Nel 2022 sono state 22 le cinquine milionarie, 221 dall'inizio del gioco. L'11 giugno invece era stato Million Day-Extra a far vincere a un giocatore 100mila euro a Roma.

Al Million Day e Million Day-Extra comunque non si vince solo indovinando i cinque numeri estratti per ognuno dei giochi, ma anche con 4, 3 e 2. Per tentare la buona sorte basta un euro, ma si possono sviluppare anche sistemi fino a 9 numeri.

Segui in diretta l'estrazione di oggi, domenica 3 luglio giugno 2022, alle 20.30. La schedina si può giocare fino alle 20.20.

MILLION DAY I NUMERI VINCENTI DI OGGI DOMENICA 3 LUGLIO 2022

MILLION DAY-EXTRA, I NUMERI VINCENTI DI OGGI DOMENICA 3 LUGLIO 2022

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

SABATO 2 LUGLIO 2022: 2 -7-34-38- 54

VENERDI' 1 LUGLIO 2022: 3-8-21-42- 46

GIOVEDI' 30 GIUGNO 2022: 2- 4-17-33-39

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022: 18-22-33-40-45

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022: 9-18-21-48-50

LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022: 9-15-34-48-54

DOMENICA 26 GIUGNO 2022: 7-11-24-36-55

SABATO 25 GIUGNO 2022: 31-33-49-50-51

MILLION DAY-EXTRA, LE ULTIME ESTRAZIONI

SABATO 2 LUGLIO 2022: 9 -18 -29-32-48

VENERDI' 1 LUGLIO 2022: 10- 27-32-36- 52

GIOVEDI' 30 GIUGNO 2022: 3-5-30-40-44

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2022. 5-9-21-25-46

MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022: 13-19-32-34-36

LUNEDÌ 27 GIUGNO 2022: 13-19-25-38-52

DOMENICA 26 GIUNGO 2022: 13-19-25-38-52

SABATO 25 GIUGNO 2022: 1-23-27-54-55