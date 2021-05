Million Day, ecco i cinque numeri vincenti di oggi domenica 9 maggio 2021

Si gioca anche di domenica al Million Day: appuntamento alle ore 19 in diretta su corriereadriatico.it come tutti i giorni per l'estrazione dei cinque numeri vincenti del concorso di domenica 9 maggio 2021. Ma occhio, per vincere basta indovinare anche quattro, tre o due numeri estratti anche se il colpo grosso da un milione avviene solo con l'en-plein.

I NUMERI VINCENTI DI OGGI DOMENICA 9 MAGGIO 2021

1 6 20 27 30

CONTROLLA I NUMERI DELLE ULTIME ESTRAZIONI DEL MILLION DAY

SABATO 8 MAGGIO: 16 24 31 35 40

VENERDI' 7 MAGGIO: 11-19-4-55-53

GIOVEDI 6 MAGGIO: 21-49-8-14-55

MERCOLEDI 5 MAGGIO: 45-16-1-32-50

MARTEDI 4 MAGGIO: 5-18-28-44-52

LUNEDI 3 MAGGIO: 7-21-36-54-55

DOMENICA 2 MAGGIO: 4-16-53-12-36

SABATO 1 MAGGIO: 1-10-34-42-54.

VENERDI 30 APRILE: 3-6-14-15-23

GIOVEDI 29 APRILE : 5-7-27-41-55

MERCOLEDI 28 APRILE: 8-27-36-50-53

MARTEDI 27 APRILE: 7-23-27-46-50

LUNEDI 26 APRILE: 54-44-50-9-51

DOMENICA 25 APRILE: 20-44-55-52-47

