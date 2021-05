Million Day, l'estrazione dei numeri vincenti di sabato 29 maggio 2021

ROMA - Un altro appppuntamento con il Million Day, come sempre alle ore 19 per l'estrazione dei numeri vincenti del concorso di oggi Day oggi, sabato 29 maggio 2021, in diretta su CorriereAdriatico.it. Per cercare il grande colpo di fortuna basta un euro, il costo di una schedina: se si azzeccano i 5 numeri estratti del Million Day si vince un milione. Il Million Day solo a maggio, fino al concorso di ieri 28 maggio, ha laureato cinque nuovi milionari, sono 169 dall'inizio del concorso quotidiano. Il Million Day prevede anche vincite minori: con 4 numeri centrati (mille euro), con 3 (50 euro) e con 2 (due euro).

I NUMERI VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI SABATO 30 MAGGIO 2021 (ore 19)

I NUMERI DELLE ESTRAZIONI MILLION DAY NELL'ULTIMA SETTIMANA:

VENERDI' 28 MAGGIO: 7-20-21-47-51

GIOVEDI' 27 MAGGIO 2021: 8-21-25-27-52

MERCOLEDI 26 MAGGIO 2021: 37-31-13-19-38

MARTEDI 25 MAGGIO 2021: 39-22-33-4-3

LUNEDI 24 MAGGIO 2021: 35-55-16-54-4

DOMENICA 23 MAGGIO 2021: 49-36-13-8-35

SABATO 22 MAGGIO 2021: 44-7-17-4-53

VENERDI 21 MAGGIO 2021: 20-28-31-44-1

GIOVEDI 20 MAGGIO 2021: 14-15-20-34-36

