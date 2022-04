Million Day e Million Day-Extra: estrazione di oggi sabato 16 aprile 2022. I dieci numeri vincenti

Million Day e Extra-Million Day per centrare il grande colpo e festeggiare alla grande la Pasqua. E allora perchè non provarci? Anche perchè il mese di aprile ha già reso milionari 4 giocatori: il 12 a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, con una giocata casuale da un euro, il 7 a Montesilvano (Pescara), il 5 a Bari e il 3 a Venezia. Sono 211 le vincite plus dall'inizio del giorco quotidiano del Lotto, 11 dall'inizio del 2022.

APPROFONDIMENTI LAVORO Settimana lavorativa di quattro giorni, anche la California dice...

Million Day ed Extra-Million Day dunque ricominciano da quattro. Alle 20.30 di oggi, giovedì 14 aprile 2022, estrazione dei numeri vincenti dei due giochi quotidiani del Lotto. L'Extra, introdotto da poche settimane, rappresenta una seconda possibilità per i numeri giocati al Million Day. Per poter partecipare alla estrazione bis basta aggiungere un euro alla giocata. Si può giocare fino alle 20,20.

Segui l'estrazione delle due cinquine su CorriereAdriatico.it oggi venerdì 15 aprile 2022 alle 20.30 in punto.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI 16 APRILE 2022

EXTRA-MILLION DAY, LA CINQUINA FORTUNATA



MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

VENERDI 15 APRILE 2022: 28-30-33-36-49

GIOVEDI 14 APRILE 2022: 8-18-29-34-55

MERCOLEDI 13 APRILE 2022: 4-10-23-33-43

MARTEDI 12 APRILE 2022: 1-12-25-27-49

LUNEDI 11 APRILE 2022: 15-16-34-36-40

DOMENICA 10 APRILE 2022: 17-34-39-42-53

SABATO 9 APRILE 2022: 16-17- 22-34-35

VENERDI 8 APRILE 2022: 5-23-29-40-48

EXTRA MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

VENERDI 15 APRILE 2022: 13-24-29-31-41

GIOVEDI 14 APRILE 2022: 14-30-46-49-52

MERCOLEDI 13 APRILE 2022: 11-25-36-47-55

MARTEDI 12 APRILE 2022: 14-17-22-26-38

LUNEDI 11 APRILE 2022: 2-31-32-37-51

DOMENICA 10 APRILE 2022: 20-21-38-40-47

SABATO 9 APRILE 2022: 26-32-39-40- 46

VENERDI 8 APRILE 2022: 12-30-33-37-52

© RIPRODUZIONE RISERVATA