Million Day, alle 19 l'estrazione dei numeri vincenti del 14 maggio 2021

ROMA - Million day, nuova estrazione. Alle 19 come tutti i giorni la diretta dei numeri vincenti di oggi venerdì 14 maggio 2021 con CorriereAdriatico.it che seguirà in diretta l'appuntamento con la fortuna. Million Day è un concorso quotidiano dove si vince centrando i cinque numeri estratti ma non solo perchè sono previsti premi anche per chi indovina quattro, tre e due numeri vincenti. Fino ad oggi la vincita massima di un milione di euro è stata vinta 168 volte, 22 dal 1° gennaio 2021).

I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI AL MILLION DAY:

I NUMERI DELLE ESTRAZIONI MILLION DAY NELL'ULTIMA SETTIMANA:

GIOVEDI' 13 MAGGIO: 20-24-46-47-55

MERCOLEDI 12 MAGGIO: 20-28-55-19-51

MARTEDI 11 MAGGIO: 49-19-24-38-52

LUNEDI 10 MAGGIO: 4-29-43-48-49

DOMENICA 9 MAGGIO: 1-6-20-27-30

SABATO 8 MAGGIO: 16-24-31-35-40

VENERDI' 7 MAGGIO: 11-19-4-55-53

GIOVEDI 6 MAGGIO: 21-49-8-14-55

MERCOLEDI 5 MAGGIO: 45-16-1-32-50

