Million Day, l'estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi giovedì 26 agosto 2021

Million Day, un'altra occasione oggi giovedì 265 agosto 2021 per tentare la sorte e magari vincere il maxi premio da un milione. Alle 19,come sempre in diretta su CorriereAdriatico.it, l'estrazione dei cinque numeri fortunati: chi li centra vince un milione. Sono previsti premi anche con 4 (mille euro), 3 (50 euro) e con l'ambo (2 euro). Per tentare la fortuna basta una giocata da un euro.

Fino ad oggi il Million Day ha registrato 178 vincite da un milione, 32 nel 2021. L'ultima vincita premium il 23 luglio scorso a Palermo. Agosto attende ancora il colpo grosso, che sia oggi l'appuntamento con la fortuna? Basta attendere le 19 per scoprirlo.

ECCO I CINQUE NUMERI VINCENTI DI OGGI GIOVEDI' 26 AGOSTO AL MILLION DAY





LE COMBINAZIONI VINCENTI DELLE ULTIME ESTRAZIONI AL MILLION DAY:

MERCOLEDI' 25/08

5 11 24 50 55

MARTEDÌ 24/08

17 28 34 45 51

LUNEDÌ 23/08

23 28 30 34 49

DOMENICA 22/08

37 43 45 50 54

SABATO 21/08

4 6 31 36 54

VENERDÌ 20/08

22 34 41 46 53

GIOVEDÌ 19/08

16 25 46 52 55

Per chi vogli tentare la sorte, ecco una guida con i numeri ritardatari e più frequenti.

NUMERI RITARDATARI



13 DA 69 ESTRAZIONI

19 DA 35 ESTRAZIONI

27 DA 32 ESTRAZIONI

8 DA 27 ESTRAZIONI

20 DA 24 ESTRAZIONI

44 DA 21 ESTRAZIONI

NUMERI FREQUENTI



1 PER 48 ESTRAZIONI

46 PER 47 ESTRAZIONI

50 PER 45 ESTRAZIONI

23 PER 43 ESTRAZIONI

16 PER 43 ESTRAZIONI

51 PER 42 ESTRAZIONI

Ultimo aggiornamento: 16:30

