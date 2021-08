Million Day di domenica 22 agosto 2021: ecco i cinque numeri vincenti di oggi

Million Day, ecco i cinque numeri vincenti dell'estrazione di oggi, domenica 22 agosto 2021. Un'altra occasione per centrare i cinque numeri che hanno già reso milionari 178 giocatori in tutta Italia. Il colpo grosso manca dal 23 luglio, in quella occasione fu la Sicilia ad essere baciata dalla fortuna.

Al Million Day si vince un milione indovinando i 5 numeri dell'estrazione, azzeccando 4 numeri si vincono mille euro, con 3 numeri si vincono 50 euro e con 2 numeri si vincono 2 euro.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI DOMENICA 22 AGOSTO 2021



NUMERI RITARDATARI E NUMERI FREQUENTI

Dopo l'estrazione di ieri ecco i numeri ritardatari e più frequenti al Million Day.

Ritardatari

13 da 66 estrazioni

19 da 32 estrazioni

28 da 30 estrazioni

Frequenti

1 per 48estrazioni

46 per 48 estrazioni

50 per 44 estrazioni



LE ESTRAZIONI PRECEDENTI

SABATO 21/08

4 6 31 36 54

VENERDI' 20/08

22 34 41 46 53

GIOVEDI' 19/08

16 25 46 52 55

MERCOLEDÌ 18/08

11 12 14 16 29

MARTEDÌ 17/08

3 5 32 36 48

LUNEDÌ 16/08

3 18 23 41 46

DOMENICA 15/08

6 9 30 43 50

SABATO 14/08

1 30 41 46 48

VENERDÌ 13/08

9 23 37 47 51

GIOVEDÌ 12/08

5 10 11 35 49

