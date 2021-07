Million Day, in diretta l'estrazione dei numeri vincenti di martedì 27 luglio

Un'altra occasione per centrare il grande colpo: appuntamento che si rinnova anche oggi - martedì 27 luglio 2021 - come sempre - alle ore 19 per tentare la fortuna con il Million Day: in diretta l'estrazione dei cinque numeri vincenti che potrete seguire su CorriereAdriatico.it. Ricordiamo che per provare a vincere un milione di basta una giocata da un euro.

Fino ad oggi il Million Day ha distribuito 176 vincite da un milione, 30 in questi primi sette mesi del 2021. L'ultima vincita mercoledì 14 luglio 2021 a Cianciana (Agrigento) dove un fortunato giocatore ha vinto il premio massimo grazie ad una giocata plurima da 5 euro. Domenica 11 luglio invece il Million Day aveva fatto registrare un magico tris: due vittotrie da un milione nella stessa ricevitoria di Como e l'altra a Moiano in provincia di Benevento.

Al Million Day si vince anche centrando 4 numeri (mille euro), 3 (50 euro) e con l'ambo (2 euro).La giocata costa un euro.

ECCO I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI MARTEDI' 27 LUGLIO 2021 AL MILLION DAY:

LE COMBINAZIONI VINCENTI DELLE ULTIME 7 ESTRAZIONI AL MILLION DAY:

LUNEDI' 26 LUGLIO; 1-9-10-34-45

DOMENICA 25 LUGLIO: 5-18-23-36-53

SABATOP 24 LUGLIO: 12 31-36-41-55

VENERDì 23 LUGLIO: 10-18-20-27-31

GIOVEDI' 22 LUGLIO: 28-32-50-52-54

MERCOLEDì 21 LUGLIO: 9-16-23-28-55

MARTED^ 20 LUGLIO: 14-19-26-33-34

Ultimo aggiornamento: 18:16

