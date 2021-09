Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 3 settembre 2021

Million Day, alle 19 di oggi 3 settembre estrazione dei cinque numeri che valgono un milione. Estrazione che potete seguire su CorriereAdriatico.it. Al Million Day si può vincere anche con 4 (mille euro), 3 (50 euro) e con l'ambo (2 euro). Per giocare basta una schedina da un euro.

Fino ad oggi il Million Day ha pagato 188 vincite da un milione di euro, 42 dall'inizio del 2021. Settembre si è presentato con una tripletta il primo giorno del mese: in Abruzzo, Sicilia e Toscana. In Abruzzo la ruota della fortuna si è fermata a Teramo, in Sicilia a Zafferana Etnea (Catania) e in Toscana ad Arezzo.

I NUMERI MILLION DAY VINCENTI DI OGGI 3 SETTEMBRE 2021:

I NUMERI DELLE ULTIME 7 ESTRAZIONI AL MILLION DAY:

GIOVEDI 2 AGOSTO 2021: 50-3-52-29-5

MERCOLEDI 1 SETTEMBRE 2021: 13-19-8-14-2

MARTEDI 31 AGOSTO 2021: 15-37-19-40-47

LUNEDI 30 AGOSTO 2021: 6-12-23-35-14

DOMENICA 29 AGOSTO 2021: 3 4 34 41 43

SABATO 28 AGOSTO 2021: 33 35 44 47 51

VENERDI 27 AGOSTO 2021: 10 18 25 39 53

