Million Day, estrazione di oggi martedì 18 gennaio 2022: i cinque numeri vincenti

Million Day, niente da fare: fino all'estrazione di ieri sera gennaio non ci ha ancora regalato un nuovo milionario. Ma alle 19 di oggi, martedì 18 gennaio 2022, il gioco quotidiano del Lotto ci dà una nuova chance. Conosceremo i cinque numeri che possono valere un milione di euro. Azzeccare la cinquina sarebbe la prima maxi vincita dell'anno. Finora le vincite plus dall'inizio del gioco sono state 199, di cui 52 (in 54 settimane) nel corso del 2021. L'ultimo colpo a Crema, in Lombardia, lo scorso 31 dicembre 2021, centrato con una giocata singola da un euro. Al Million Day comunque si vince anche con il 4 (mille euro), il 3 (50 euro) e il 2 (due euro). Per giocare basta una schedina da un euro.

Segui l'estrazione su CorriereAdriatico.it segui alle 19 in punto di oggi martedì 18 gennaio 2022.

I NUMERI VINCENTI DI OGGI MARTEDI 18 GENNAIO 2022

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

LUNEDI 17 GENNAIO 2022: 3-4-11-20-49

DOMENICA 16 GENNAIO 2022: 20-3-12-4-14

SABATO 15 GENNAIO 2022: 6-13-24-33-42

VENERDI 14 GENNAIO 2022: 7-18-22-24-39

GIOVEDI 13 GENNAIO 2022: 15-35-7-54-16

MERCOLEDI 12 GENNAIO 2022: 32-4-14-31-36

MARTEDI 11 GENNAIO 2021: 16-41-20-24-46

LUNEDI 10 GENNAIO 2022: 41-49-30-44-4

DOMENICA 9 GENNAIO 2022: 35-19-25-8-22

