Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 16 maggio 2021

ROMA - Vincere un milione di euro di domenica? Si può, ci vuole come in ogni cosa tanta fortuna. Ci sono da indovinare i 5 numeri vinvìcenti del Million Day però. L'estrazione alle 19 di oggi, 16 maggio 2021, in diretta su CorriereAdriatico.it. Con un euro si può tentare il colpo. Il Million Day comunque prevede vincite anche con 4 numeri indovinati (mille euro), 3 (50 euro) e 2 (due euro). Dall'inizio della storia del concorso sono stati 168 i vincitori del premio da un milione. E questo mese di maggio si è annunciato bene: 4 nuovi milionari lo scorso weekend, quello del 7, 8 e 9.

Domani, lunedì 17 maggio 2021, le estrazioni saranno multiple: Lotto, Simbolotto, SuperEnalotto e 10eLotto, tutte da seguire sempre in diretta su CorriereAdriatico.it.

I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI AL MILLION DAY DI OGGI 16 MAGGIO 2021:

I NUMERI DELLE ESTRAZIONI MILLION DAY NELL'ULTIMA SETTIMANA:

SABATO 15 MAGGIO 2021: 28-26-44-46-40

VENERDI 14 MAGGIO 2021: 3-4-30-53-55

GIOVEDI 13 MAGGIO: 55-46-20-24-47

MERCOLEDI 12 MAGGIO: 20-28-55-19-51

MARTEDI 11 MAGGIO: 49-19-24-38-52

LUNEDI 10 MAGGIO: 4-29-43-48-49

DOMENICA 9 MAGGIO: 1-6-20-27-30

SABATO 8 MAGGIO: 16-24-31-35-40

Ultimo aggiornamento: 13:22

