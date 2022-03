Million Day e Extra, estrazione di oggi mercoledì 23 marzo 2022: i numeri vincenti della doppia cinquina. Scopri i due montepremi

Appuntamento che si rinnova, ecco un'altra chance per centrare il colpo grosso al Million Day: alle 20.30 di oggi, mercoledì 22 marzo 2022, in diretta l'estrazione dei numeri che possono far vincere fino a un milione di euro. E dalla scorsa settimana il gioco quotidiano del Lotto raddoppia le possibilità con Extra-Million Day: basta aggiungere un euro alla giocata e i numeri della schedina tornano in gioco una seconda volta con un altro montepremi.

Una formula che sembra incontrare i consensi dei giocatori. Ricordiamo che l'introduzione di Extra Million Day è stata affiancata dal cambio di orario dell'estrazione che è passata dalle 19 alle 20.30. In questo modo è possibile giocare fino alle 20,20. Prima l'estrazione dei cinque numeri del Million Day sui 55 in gioco. poi i 5 di Extra sui 50 restanti. In entrambre le estrazioni un premio spetta non solo a chi indovina tutti e cinque i numeri: si vince infatti con 4, 3 e 2.

Segui l'estrazione delle due cinquine su CorriereAdriatico.it alle 20.30 in punto.

MILLION DAY, I CINQUE NUMERI VINCENTI DI OGGI 23 MARZO 2022

EXTRA MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI 23 MARZO 2022

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

MARTEDI 22 MARZO 2022: 6-11-24-35-44

LUNEDI 21 MARZO 2022: 7-35-38-43-45

DOMENICA 20 MARZO 2022: 13-37-38-39-48

SABATO 19 MARZO 2022: 3-11-17-26-45

VENERDI 18 MARZO 2022: 29-31-39-43-53

GIOVEDI 17 MARZO: 4-7-21-28-47

MERCOLEDI 16 MARZO 2022: 2-10-14-15-24

EXTRA MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

MARTEDI 22 MARZO 2022: 4-9-11-53-54

LUNEDI 21 MARZO 2022: 3-22-28-33-37

DOMENICA 20 MARZO 2022: 7-14-26-28-32

SABATO 19 MARZO 2022: 8-21-42-48-55

VENERDI 18 MARZO 2022: 9-22-34-41-44

GIOVEDI 17 MARZO 2022: 5-11-20-33-50

MERCOLEDI 16 MARZO 2022: 12-30-35-37-50

DUE ESTRAZIONI E DUE MONTEPREMI, ECCO QUANTO SI VINCE

MILLION DAY

EXTRA-MILLION DAY

