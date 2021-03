Million Day, i cinque numeri vincenti di martedì 9 marzo 2021

Million Day di martedì 9 marzo 2021, in diretta l'estrazione dei cinque numeri vincenti. Su Leggo.it in diretta l'estrazione del Million Day. I cinque numeri vincenti di oggi alle ore 19. Million Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro. Non solo, se si indovinano 4 numeri il premio è di 1000 euro. Per chi ne indovina 3 il premio è di 50 euro, per 2 numeri indovinati si ricevono 2 euro.

Al Million Day si può giocare tutti i giorni fino alle 18.45 e poi, a partire dalle 19.15 per il giorno successivo. L’estrazione avviene quotidianamente alle 19. Ogni giocata costa 1 euro.

Per giocare al Million Day è necessario scegliere 5 numeri tra 1 e 55, oppure sistemi da 6 o 9 euro. È possibile fare un abbonamento, al massimo da 20 giocate, per poter giocare per più giorni consecutivi.

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI DI OGGI MARTEDI' 9 MARZO 2021

