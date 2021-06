Million Day, i cinque numeri vincenti estratti oggi 15 giugno 2021

ROMA - Tutti pronti? Il martedì è uno dei giorni in cui la ruota della fortuna gira più volte. Inizia con il Million Day, alle 19. L'estrazione dei cinque numeri vincenti in diretta su CorriereAdriatico.it. Azzeccando tutti e cinque i numeri del Million Day si può vincere un milione di euro. Ma il concorso quotidano prevede anche vincite minori: con 4 numeri mille euro, con 3 cinquanta e con l'ambo due. Fino ad oggi sono 171 i giocatori che hanno vinto un milione di euro al Million Day, due in questo mese di giugno. L'ultimo in Sicilia, l'11 giugno, a Salemi, in provincia di Trapani.

I NUMERI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI 14 GIUGNO 2021:

ECCO I NUMERI VINCENTI NELL'ULTIMA SETTIMANA AL MILLION DAY

LUNEDI 14 GIUGNO 2021: 17-52-25-13-12

DOMENICA 13 GIUGNO 2021: 53-25-50-28-39

SABATO 12 GIUGNO 2021: 48-10-30-46-17

VENERDI 11 GIUGNO 2021: 21-50-11-8-15

GIOVEDI 10 GIUGNO 2021: 3-15-17-36-55

MERCOLEDI 9 GIUGNO: 16-21-22-41-54

MARTEDI 8 GIUGNO 2021: 29-16-45-49-7

Alle 20 il secondo giro della ruota della fortuna, questa volta con più fermate: Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto. Numeri e combinazione sempre in diretta su CorriereAdriatico.it.

