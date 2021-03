Million Day, i cinque numeri vincenti di oggi mercoledì 10 marzo 2021

Million Day di oggi mercoledì 10 marzo 2021, in diretta l'estrazione dei cinque numeri vincenti. Su Leggo.it in diretta l'estrazione del Million Day. I numeri vincenti di oggi: 8 25 27 38 45. Million Day è il gioco di Lottomatica che permette di vincere un milione di euro.

A Marzo, 4 milionari in soli 8 giorni: Friuli Venezia Giulia Milionario per la seconda volta consecutiva! Dopo la vincita di Udine lo scorso sabato 6 Marzo, anche lunedì 8 Marzo si è realizzata una nuova vincita di 1.000.000€, questa volta a Trieste, dove il fortunato giocatore ha vinto grazie ad una giocata in abbonamento da 7€. Attualmente sono 155 i Milionari grazie al MillionDAY!

MILLION DAY, NUMERI VINCENTI DI MERCOLEDI' 10 MARZO 2021

8 25 27 38 45

Ultimo aggiornamento: 19:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA