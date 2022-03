Million Day, estrazione di oggi sabato 5 marzo 2022: i cinque numeri vincenti

Million Day, niente da fare. Anche marzo parte senza il copo grosso. Le prime quattro estrazioni non hanno laureato nessun nnuovo milionario. Ma c'è tempo per recuperare, marzo è lungo. E già alle 19 di oggi, sabato 5 marzo 2022, l'estrazione dei cinque numeri vincenti può alzare score del 2022 del gioco quotiano del Lotto, fermo a 4 vincite massime: una a gennaio e tre a febbraio. L'ultima cinquina è stata centrata a Martano, in provincia di Lecce, con una giocata multipla da 5 euro il 22 febbraio. Le precedenti due vincite del mese sono state registrate a Milano il 7 e ad Abano Terme l'11 febbraio.

Fino ad oggi al Million Day ci sono state 204 vincite da un milione, 52 nel 2021. Al Million Day si vince anche con il 4 (mille euro), il 3 (50 euro) e il 2 (due euro). Per giocare basta anche una schedina da un euro.

Segui l'estrazione su CorriereAdriatico.it segui alle 19 in punto di oggi 5 marzo 2022.

MILLION DAY, I CINQUE NUMERI VINCENTI DI OGGI SABATO 5 MARZO 2022



MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

VENERDI 4 MARZO 2022: 2-1-22-49-44

GIOVEDI 3 MARZO 2022: 13-41-25-23-40

MERCOLEDI 2 MARZO 2022: 8-47-23-45-35

MARTEDI 1 MARZO 2022: 7-23-50-46-45

LUNEDI 28 FEBBRAIO 2022: 15-28-16-50-30

DOMENICA 27 FEBBRAIO 2022: 5-39-8-24-41

© RIPRODUZIONE RISERVATA