Million Day e Extra, estrazione di oggi venerdì 25 marzo 2022: i numeri vincenti della doppia cinquina. Ecco quanto si vince

Avanti tutta. Un altro tentativo per centrare il grande colpo con il Million Day: non si ferma la rincorsa alla terza vincita di marzo: alle 20.30 di oggi, venerdì 25 marzo 2022, estrazione dei cinque numeri che possono valere un milione di euro. Ma anche dei cinque numeri di Extra-Million Day, il nuovo gioco quotidiano del Lotto collegato al Million Day. Una seconda opportunità per gli appassionati che aggiungendo un euro alla giocata iniziale rimettono i numeri in corsa per una estrazione aggiuntiva. Una possibilità bis dopo l'estrazione della cinquina Million Day. In questo caso, con una schedina da una colonna ad esempio, si possono vincere fino a 100mila euro.

Fino ad oggi il Million Day ha distribuito 206 premi da un milione di euro, 52 nel 2021, 6 da gennaio a ieri.

Ricordiamo che in entrambe le chance del gioco quotidiano del Lotto non si vince solo centrando la cinquina, ma si vince anche indovinando 4, 3 o solo 2 numeri.

MILLION DAY, I CINQUE NUMERI VINCENTI DI OGGI 25 MARZO 2022

ECCO IL MONTEPREMI

EXTRA-MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI

ECCO IL MONTEPREMI DI EXTRA

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

GIOVEDI 24 MARZO 2022: 1-0-24-35-39

MERCOLEDI 23 MARZO 2022: 9-17-29-30-42

MARTEDI 22 MARZO 2022: 6-11-24-35-44

LUNEDI 21 MARZO 2022: 7-35-38-43-45

DOMENICA 20 MARZO 2022: 13-37-38-39-48

SABATO 19 MARZO 2022: 3-11-17-26-45

VENERDI 18 MARZO 2022: 29-31-39-43-53

GIOVEDI 17 MARZO: 4-7-21-28-47

MERCOLEDI 16 MARZO 2022: 2-10-14-15-24

EXTRA MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

GIOVEDI 24 MARZO 2022: 17-21-26-37-46

MERCOLEDI 23 MARZO 2022: 12-14-18-32-44

MARTEDI 22 MARZO 2022: 4-9-11-53-54

LUNEDI 21 MARZO 2022: 3-22-28-33-37

DOMENICA 20 MARZO 2022: 7-14-26-28-32

SABATO 19 MARZO 2022: 8-21-42-48-55

VENERDI 18 MARZO 2022: 9-22-34-41-44

GIOVEDI 17 MARZO 2022: 5-11-20-33-50

MERCOLEDI 16 MARZO 2022: 12-30-35-37-50

