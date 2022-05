Million Day e Million Day-Extra: estrazione di oggi martedì 31 maggio 2022. Tutti i numeri vincenti

Million Day e Million Day-Extra: oggi, martedì 31 maggio 2022, alle 20.30 estrazione dei dieci numeri vincenti. Ieri intanto in Toscana, a Pistoia, grazie ad un sistema ridotto in abbonamento da 3€ è stata realizzata la 17esima vincita da un milione di eurodel 2022.

La penultimavincita da un milione di euro al Million Day era stata registrata martedì scorso in Puglia, a Bisceglie, con una giocata singola da 1 euro. Il 16 maggio era stato un fortunato giocatore di Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, a centrare la cinquina della vincita plus. Prima ancora, il 4 maggio, il milione era stato vinto a Ferrara, anche in questo caso con una giocata da 1 euro. Finora nel 2022 le vincite milionarie sono state 17.

APPROFONDIMENTI IN DIRETTA Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto, 10eLotto-Extra e Simbolotto:...

Le vincite milionare dall'inizio del gioco quotidiano del Lotto sono 216, 52 nel 2021. Ricordiamo che in entrambe le chance del concorso non si vince solo centrando la cinquina, ma anche azzeccando 4, 3 o solo 2 numeri. Tre le vincite finora al Million Day-Extra.

Non resta dunque che aspettare le 20.30 e seguire in diretta l'estrazione dei 5 numeri vincenti di oggi martedì 31 maggio 2022.

MILLION DAY, I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI MARTEDI' 31 MAGGIO 2022





EXTRA-MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI MARTEDI' 31 MAGGIO 2022

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

LUNEDI' 30 MAGGIO 2022: 2-3-9-19-44

DOMENICA 29 MAGGIO 2022: 5-17-19-32-40

SABATO 28 MAGGIO 2022: 10-20-30-38-42

VENERDI 27 MAGGIO 2022: 2-6-20-24-45

GIOVEDI 26 MAGGIO 2022: 16-18-40-44-45

MERCOLEDI 25 MAGGIO 2022: 3-16-19-34-53

MARTEDI 24 MAGGIO 2022: 18-19-23-25-54

LUNEDI 23 MAGGIO 2022: 13-20-22-37-39

MILLION DAY-EXTRA, LE ULTIME ESTRAZIONI

LUNEDI' 30 MAGGIO 2022: 1-25-52-54- 55

DOMENICA 29 MAGGIO 2022: 8-11-13-15-25

SABATO 28 MAGGIO 2022: 17-19-32-33-46

VENERDI 27 MAGGIO 2022: 5-12-13-35-40

GIOVEDI 26 MAGGIO 2022: 6-8-14-28-33

MERCOLEDI 25 MAGGIO 2022: 9-13-36-37-38

MARTEDI 24 MAGGIO 2022: 5-21-30-47-49

LUNEDI 23 MAGGIO 2022: 7-8-10-25-44

Ultimo aggiornamento: 15:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA