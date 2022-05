Million Day e Million Day-Extra, estrazione di oggi 16 maggio 2022. I dieci numeri vincenti

Million Day ed Extra, alle 20.30 di oggi (lunedì 16 maggio 2022) estrazione dei 10 numeri vincenti. Chissà che non sia il giorno buono per far fare un altro salto al numero delle vincite. Finora a maggio ce ne è stata una sola, il 4, a Ferrara dove un fortunato giocatore ha centrato la cinquina che vale un milione con una giocata singola da 1 euro. Finora nel 2022 le vincite milionarie sono state 13.

Le vincite milionare dall'inizio del gioco quotidiano del Lotto sono 212, 52 nel 2021. Ricordiamo che in entrambe le chance del concorso non si vince solo centrando la cinquina, ma anche azzeccando 4, 3 o solo 2 numeri. Tre le vincite finora al Million Day-Extra.

Non resta dunque che aspettare le 20.30 e seguire in diretta l'estrazione dei 5 numeri vincenti di oggi lunedì 16 maggio 2022.

MILLION DAY, I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI LUNEDI' 16 15 MAGGIO 2022





EXTRA-MILLION DAY, I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI LUENDI' 16 MAGGIO 2022



MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

DOMENICA 15 MAGGIO 2022: 14-23-32-34-50

SABATO 14 MAGGIO 2022: 5-20-22-38-41

VENERDI 13 MAGGIO 2022: 2-13-29-37-43

GIOVEDI 12 MAGGIO 2022: 16-24-31-40-41

MERCOLEDI 11 MAGGIO 2022: 2-5-9- 25-28

MARTEDI 10 MAGGIO 2022: 2-25-29-34-43

LUNEDI 9 MAGGIO 2022: 1-24-25-30-51

MILLION DAY-EXTRA, LE ULTIME ESTRAZIONI

DOMENICA 15 MAGGIO 2022: 5-13-29-49-52

SABATO 14 MAGGIO 2022: 26-27-30-31-34

VENERDI 13 MAGGIO 2022: 5-7-14-31-48

GIOVEDI 12 MAGGIO 2022: 2-6-44-45-55

MERCOLEDI 11 MAGGIO 2022: 11-24-43-45-46

MARTEDI 10 MAGGIO 2022: 7-14-15-23-38

LUNEDI 9 MAGGIO 2022: 14-22-31-35-55

