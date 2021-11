Million Day, estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi 15 novembre 2021

Million Day ancora alla caccia del primo vincitore milionario di novembre. Alle 19 di oggi, 15 novembre 2021, estrazione in diretta dei cinque numeri fortunati che possono far vincere fino a un milione di euro. I numeri possono essere scelti dall'1 al 55. Al Million Day, il gioco quotidiano del Lotto, non si vince tuttavia solo centrando tutti e cinque i numeri estratti, ma anche indovinando quattro numeri (mille euro), 3 (50 euro) o l'ambo (2 euro). Per giocare basta un euro.

Dalla prima estrazione ad oggi con il Million Day sono diventati milionari 192 fortunati giocatori, 46 nel 2021. Il mese di novembre però è ancora a secco di vincite plus. L'ultima vittoria milionaria risale infatti al 25 ottobre 2021 con una schedina giocata a Milano. Nelle Marche la vincita più recente a questo gioco della famiglia del Lotto risale a settembre, una giocata singola al Bar Centrale di Pian di Rose, frazione di Sant'Ippolito, in provincia di Pesaro Urbino.

I numeri vincenti del 15 novembre 2021 potete verificarli su CorriereAdriatico.it alle 19 in punto.

MILLION DAY, i cinque numeri vincenti di oggi lunedì 15 novembre:

MILLION DAY, i numeri delle ultime estrazioni:

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021: 49-48-35-47-42

SABATO 13 NOVEMBRE 2021: 13-15-21-29-45

VENERDI 12 NOVEMBRE: 26-40-41-44-46

GIOVEDI 11 NOVEMBRE 2021: 1-12-30-43-41

MERCOLEDI 10 NOVEMBRE 2021: 34-35-8-6-18

MARTEDI 9 NOVEMBRE 2021: 31-22-53-19-47

