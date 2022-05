Million Day e Million Day-Extra: estrazione di oggi giovedì 26 maggio 2022. I dieci numeri vincenti

Un'altra chance per centrare il colpo grosso con il Million Day e il Million Day-Extra: oggi, giovedì 26 magggio 2022, alle 20.30 estrazione dei dieci numeri vincenti.

Martedì ancora in Puglia un altro colpo grosso: a Bisceglie, grazie ad una giocata singola è stata infatta realizzata la 16esima vincita da un milione di euro del 2022.

Prima, il 16 maggio a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo la cinquina da un milione di euro è stata invece azzeccata con una giocata plurima da 2 euro con numeri casuali.

La precedente vincita plus del mese era stata centrata il 4 a Ferrara dove un fortunato giocatore ha centrato la cinquina che vale un milione con una giocata singola da 1 euro. Ricordiamo che in entrambe le chance del concorso non si vince solo centrando la cinquina, ma anche azzeccando 4, 3 o solo 2 numeri. Tre le vincite finora al Million Day-Extra.

Non resta dunque che aspettare le 20.30 e seguire in diretta l'estrazione dei 5 numeri vincenti di oggi giovedì 26 maggio 2022.

MILLION DAY, I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI GIOVEDI' 26 MAGGIO 2022





EXTRA-MILLION DAY, I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI GIOVEDI' 26 MAGGIO 2022

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

MERCOLEDI' 25 MAGGIO 2022: 3-16-19-34-53

MARTEDI' 24 MAGGIO 2022: 18-19-23-25-54

LUNEDI' 23 MAGGIO 2022: 13-20-22-37-39

DOMENICA 22 MAGGIO: 24-36-47-50-55

SABATO 21 MAGGIO 2022: 6-23-37-45-48

VENERDI' 20 MAGGIO 2022: 4-8-15-21-47

GIOVEDI' 19 MAGGIO 2022: 20-27-37-39-40

MILLION DAY-EXTRA, LE ULTIME ESTRAZIONI

MERCOLEDI' 25 MAGGIO 2022: 9-13-36-37-38

MARTEDI' 24 MAGGIO 2022: 5-21-30-47-49

LUNEDI' 23 MAGGIO 2022: 7-8-10-25-44

DOMENICA 22 MAGGIO 2022: 5-19-23-38-45

SABATO 21 MAGGIO 2022: 27-29-33-39-49

VENERDI' 20 MAGGIO 2022: 2-19-37-41-54

GIOVEDI' 19 MAGGIO 2022: 5-8-24-33-42

