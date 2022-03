Million Day, estrazione di oggi giovedì 10 marzo 2022: i cinque numeri vincenti

I giocatori del Million Day ci riprovano a centrare la cinquina che vale un milione, la prima di questo mese di marzo. Oggi, giovedì 10 marzo 2022, estrazione del Million Day si ripete puntuale come ogni giorno alle 19. Al Million Day non si vince comunque soltanto azzeccando tutti e cinque i numeri vincenti, che valgono un milione, ma anche con 4 (mille euro), 3 (50 euro) o 2 (due euro). Finora nel 2022 i fortunati giocatori che si sono aggiudicati la vincita plus sono stati 4, uno a gennaio e tre a febbraio. Marzo è ancora a zero, ma ogni estrazione è buona per migliorare lo score e donare un milione di gioia ai fortunati che indovinano i cinque numeri estratti. Fino ad oggi, da febbraio 2018, al Million Day ci sono state 204 vincite da un milione, 52 nel 2021. Per giocare basta anche una schedina da un euro.

Segui l'estrazione su CorriereAdriatico.it segui alle 19 in punto di oggi giovedì 10 marzo 2022.

MILLION DAY, I CINQUE NUMERI VINCENTI DI OGGI GIOVEDI' 10 MARZO 2022:



MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

MERCOLEDI' 9 MARZO 2022: 4-20-45-55-30

MARTEDI 8 MARZO 2022: 14-34-8-7-3

LUNEDI 7 MARZO M2022: 52-50-13-18-14

DOMENICA 6 MARZO 2022: 39-49-27-43-12

SABATO 5 MARZO 2022: 33-16-30-17-9

VENERDI 4 MARZO 2022: 2-1-22-49-44

GIOVEDI 3 MARZO 2022: 13-41-25-23-40

MERCOLEDI 2 MARZO 2022: 8-47-23-45-35

