Million Day ed Extra-Million Day, estrazione di oggi domenica 24 aprile 2022: i dieci numeri vincenti

Ultima domenica di aprile ma si gioca anche oggi. E allora perchè non provare a centrare con Million Day ed Extra-Million Day il colpo grosso proprio per rendere ancora più intrigante il fine settimana? Come avviene tutti i giorni, anche oggi alle 20.30, domenica 24 aprile 2022, estrazione dei numeri vincenti della doppia formula del gioco quotidiano del Lotto.

APPROFONDIMENTI MOMENTI IMBARAZZANTI Come evitare che la gonna si alzi al vento? Il trucco segreto di Kate...

L'Extra è la seconda opportunità per rimettere in corsa i numeri giocati. Per farlo bisogna aggiungere un euro alla puntata. Con l'esordio della possibilità bis di vincita è cambiata anche l'ora di estrazione: dalle 19.30 è slittata alle 20.30 (ma bisogna ricordare che il termine ultimo per giocare la schedina sono le 20.20).

Ad aprile fino ad oggi sono state quattro le vincite da un milione di euro, l'ultimo fortunato giocatore il 12 a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Prima le vincite sono state registrate il 7 a Montesilvano (Pescara), il 3 a Venezia e il 5 a Bari. Le vincite milionare dall'inizio del gioco quotidiano del Lotto sono 211, 52 nel 2021, 10 da gennaio 2022. Ricordiamo che in entrambe le chance del concorso non si vince solo centrando la cinquina, ma anche azzeccando 4, 3 o solo 2 numeri.

Non resta dunque che aspettare le 20.30 e seguire in diretta l'estrazione dei 5 numeri vincenti di oggi 24 aprile 2022.

MILLION DAY, I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI DOMENICA 24 APRILE 2022





EXTRA-MILLION DAY, I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI DOMENICA 24 APRILE 2022





MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

SABATO 23 APRILE: 14-15-16-18- 51

VENERDI' 22 APRILE: 13-25-27-43-47

GIOVEDI' 21 APRILE 2022: 4-11-28-31-38

MERCOLEDI 20 APRILE 2022: 11-21-22-26-55

MARTEDI 19 APRILE 2022: 4-14-20-26-33

LUNEDI 18 APRILE 2022: 13-23-35-51-55

DOMENICA 17 APRILE 2022: 18-25-38-45-54

SABATO 16 APRILE 2022: 5-13-41-48-51

EXTRA-MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

SABATO 23 APRILE 2022: 22-37-38 -42-44

VENERDI' 22 APRILE 2022: 19-33-35-36-46

GIOVEDI' 21 APRILE 2022: 2-7- 44-52-53

MERCOLEDI 20 APRILE 2022: 7-8-13-31-42

MARTEDI 19 APRILE 2022: 2-11-21-23-52

LUNEDI 18 APRILE 2022: 20-31-47-50-54

DOMENICA 17 APRILE 2022: 6-8-27-31-36

SABATO 16 APRILE 2022: 1-6-24-29-54

Ultimo aggiornamento: 13:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA