Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 8 giugno 2021

ROMA - Million day, alle 19 in diretta su CorriereAdriatico.it l'estrazione dei numeri vincenti di oggi 8 giugno 2021. Cinque numeri che possono valere un milione di euro per chi li indovina tutti. Ma il concorso quotidiano preve anche vincite minori: con 4 numeri (mille euro), 3 (50 eruro) e 2 (due euro). Il Million Day ha registrato fino ad oggi 170 vincite da un milione, l'ultima il 1° giugno con una schedina da un euro giocata a Cantù, in provincia di Como.

Passerà un'ora e la fortuna tornerà a farsi viva. Alle 20 infatti ci sarà l'estrazione di numeri e combinazione vincenti di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto.

ECCO I CINQUE NUMERI DELL'ESTRAZIONE MILLION DAY DI OGGI 8 GIUGNO 2021:

ECCO I NUMERI ESTRATTI NELL'ULTIMA SETTIMANA AL MILLION DAY

LUNEDI 7 GIUIGNO 2021: 14-40-41-54-31

DOMENICA 6 GIUGNO 2021: 34-13-51-7-39

SABATO 5 GIUGNO 2021: 53-21-25-49-48

VENERDI 4 GIUGNO 2021: 50-52-24-54-51

GIOVEDI 3 GIUGNO 2021: 49-10-44-1-52

MERCOLEDI 2 GIUGNO 2021: 7-18-30-38-51

MARTEDI 1 GIUGNO 2021: 8-22-33-40-50

LUNEDI 31 MAGGIO 2021: 19-26-27-22-40

© RIPRODUZIONE RISERVATA