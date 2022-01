Million Day, estrazione di oggi lunedì 31 gennaio 2022: i cinque numeri vincenti

Million Day, gennaio avaro con le vincite massime. Se il colpo milionario non arriva oggi il primo mese del 2022 resterà fermo a quota uno. Alle 19 di oggi, lunedì 31 gennaio 2022, c'è una nuova possibilità di azzeccare i cinque numeri che possono regalare una fortuna. Il 2022 ha registrato dunque per ora una sola vincita da un milione di euro: a Gioia Tauro, Reggio Calabria, venerdì 21 gennaio. La vincita è stata realizzata con una giocata singola da un euro. Sono 201 i giocatori che hanno centrato la vincita massima dall'inizio del gioco quotidiano del Lotto. Nel 2021 sono stati 52. Al Million Day però si vince anche con il 4 (mille euro), il 3 (50 euro) e il 2 (due euro). Per giocare basta una schedina da un euro.

Segui l'estrazione su CorriereAdriatico.it segui alle 19 in punto di oggi lunedì 31 gennaio 2022.

I NUMERI VINCENTI DI OGGI LUNEDI 31 GENNAIO 2022

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

DOMENICA 30 GENNAIO 2022: 48-29-6-22-17

SABATO 29 GENNAIO 2022: 28-38-30-15-34

VENERDI 28 GENNAIO 2022: 45-9-46-36-27

GIOVEDI 27 GENNAIO 2022: 4-38-17-28-23

MERCOLEDI 26 GENNAIO 2022:26-53-13-32-39

MARTEDI 25 GENNAIO 2022: 55-12-2-43-16

LUNEDI 24 GENNAIO 2022: 22-51-46-1-7

