Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 30 settembre 2021

Ultimo giorno di settembre, il Million Day tenta di assegnare ancora premi milionari oltre alle cinque vincite premium distribuite negli ultimi 29 giorni. Million Day, alle 19 di oggi, 30 settembre 2021, l'estrazione dei cinque numeri vincenti. Al concorso del gioco del Lotto però si può vincere comunque anche centrando solo 4 numeri (mille euro), o 3 (50 euro) e pure con l'ambo (2 euro). Per giocare basta un euro. Il Million Day finora ha registrato e distribuito 190 vincite massime da un milione, 44 dall'inizio del 2021. Le ultime cinque vincite milionarie in questo mese di settembre, l'ultima nelle Marche con un 5 da un milione di euro a Sant'Ippolito, in provincia di Pesaro Urbino, con una giocata al Bar Centrale di Pian di Rose.

Segui l'estrazione di oggi, martedì 30 settembre 2021, su CorriereAdriatico.it come sempre alle 19 in punto.

MILLION DAY, i cinque numeri estratti oggi 30 settembre 2021:

MILLION DAY, i numeri delle ultime estrazioni:

MERCOLEDI 29 SETTEMBRE 2021: 2-32-33-34-49

MARTEDI 28 SETTEMBRE 2021: 32-43-53-45-30

LUNEDI 27 SETTEMBRE 2021: 52-28-9-29-49

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021: 6-35-38-45-51

SABATO 25 SETTEMBRE 2021: 2-10-11-30-55

VENERDI 24 SETTEMBRE 2021: 34-36-39-40-55

GIOVEDI 23 SETTEMBRE 2021: 17-18-22-50-54

Alle 20 su CorriereAdriatico.it anche l'estrazione di numeri e combinazione vincenti di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA