Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 2 settembre 2021

Million Day, estrazione in diretta alle 19, oggi 2 settembre 2021, su CorriereAdriatico.it. Cinque numeri che possono valere un milione di euro per il fortunato giocatore che li azzecca. Al Million Day si vince però anche con 4 (mille euro), 3 (50 euro) e con l'ambo (2 euro). Per giocare basta una schedina da un euro. Finora il Million Day ha distribuito 185 vincite da un milione di euro, 39 nel 2021, l'ultima il 25 agosto scorso a San Crispiano, in provincia di Taranto, con una giocata multipla da 5 euro.

I 5 NUMERI MILLION DAY VINCENTI DELL'ESTRAZIONE DI OGGI 2 SETTEMBRE 2021:

I NUMERI DELLE ULTIME 7 ESTRAZIONI AL MILLION DAY:

MERCOLEDI 1 SETTEMBRE 2021: 13-19-8-14-2

MARTEDI 31 AGOSTO 2021: 15-37-19-40-47

LUNEDI 30 AGOSTO 2021: 6-12-23-35-14

DOMENICA 29 AGOSTO 2021: 3 4 34 41 43

SABATO 28 AGOSTO 2021: 33 35 44 47 51

VENERDI 27 AGOSTO 2021: 10 18 25 39 53

GIOVEDI 26 AGOSTO 2021: 2 12 15 31 44

