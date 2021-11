Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 29 novembre 2021

195 vincite da un milione di euro, 47 delle quali nel 2021, tre nel mese di novembre che sta per finire. Sono i numeri del Million Day che oggi, lunedì 29 novembre 2021, alle 19 tornerà con l'estrazione dei cinque numeri vincenti. Al gioco quotidiano del Lotto si può vincere, come detto, fino a un milione di euro. Ma premi sono previsti anche per chi indovina 4 dei 5 numeri estratti (mille euro), 3 (50 euro) o l'ambo (2 euro).

A novembre le vincite da un milione di euro sono state assegnate a fortunati giocatori di Volla, in provincia di Napoli, il 21 novembre, prima, il 14 e 15, erano state registrate a Vico del Lazio e Vicenza. Nelle Marche l'ultima vincita milionaria risale allo scorso settembre, a Sant'Ippolito, in provincia di Pesaro Urbino.

L'estrazione dei cinque numeri vincenti si può seguire su CorriereAdriatico.it alle 19 in punto di oggi lunedì 29 novembre 2021.

ECCO I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI 29 NOVEMBRE 2021:

MILLION DAY, i numeri delle ultime estrazioni:

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021: 2-6-21-23-54

SABATO 27 NOVEMBRE 2021: 3-9-12-39-53

VENERDI 26 NOVEMBRE 2021: 14-17-34-41-48

GIOVEDI 25 NOVEMBRE 2021: 19-28-32-49-54

MERCOLEDI 24 NOVEMBRE 2021: 15-20-25-45-49

MARTEDI 23 NOVEMBRE 2021: 2-10-52-24-30

