Million Day ed Extra, estrazione di oggi mercoledì 27 aprile 2022. I dieci numeri vincenti

Million Day e Million Day-Extra, alle 20.30 di oggi, mercoledì 27 aprile 2022, estrazione dei dieci numeri vincenti. Con l'introduzione di Extra l'estrazione è slittata dalle 19 alle 20.30, la schedina si può quindi giocare fino alle 20.20. Extra è una possibilità bis di rimettere in corsa i numeri giocati aggiungendo un euro.

Ad aprile sono state finora quattro le vincite da un milione di euro, l'ultimo fortunato giocatore il 12 a Mercato San Severino, in provincia di Salerno. Prima la fortuna si era fermata il 7 a Montesilvano (Pescara), il 3 a Venezia e il 5 a Bari. Le vincite milionare dall'inizio del gioco quotidiano del Lotto sono 211, 52 nel 2021, 10 da gennaio 2022. Ricordiamo che in entrambe le chance del concorso non si vince solo centrando la cinquina, ma anche azzeccando 4, 3 o solo 2 numeri.

Non resta dunque che aspettare le 20.30 e seguire in diretta l'estrazione dei 5 numeri vincenti di oggi mercoledì 27 aprile 2022.

MILLION DAY, I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI MERCOLEDI 27 APRILE 2022





EXTRA-MILLION DAY, I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI MERCOLEDI 26 APRILE 2022





MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

MARTEDI 26 APRILE 2022: 2-8-10-54-55

LUNEDI 25 APRILE 2022: 13-24-38-45- 51

DOMENICA 24 APRILE 2022: 8-22-33-42-49

SABATO 23 APRILE 2022: 14-15-16-18- 51

VENERDI' 22 APRILE 2022: 13-25-27-43-47

GIOVEDI' 21 APRILE 2022: 4-11-28-31-38

MERCOLEDI 20 APRILE 2022: 11-21-22-26-55

MARTEDI 19 APRILE 2022: 4-14-20-26-33

LUNEDI 18 APRILE 2022: 13-23-35-51-55

Ecco quanto si può vincere al Million Day

EXTRA-MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

MARTEDI 26 APRILE 2022: 26-30-32-41-44

LUNEDI 25 APRILE 2022: 10-22-32-37-40

DOMENICA 24 APRILE 2022: 1-6-17-41- 52

SABATO 23 APRILE 2022: 22-37-38 -42-44

VENERDI 22 APRILE 2022: 19-33-35-36-46

GIOVEDI 21 APRILE 2022: 2-7- 44-52-53

MERCOLEDI 20 APRILE 2022: 7-8-13-31-42

MARTEDI 19 APRILE 2022: 2-11-21-23-52

LUNEDI 18 APRILE 2022: 20-31-47-50-54

Ecco quanto si può vincere al Million Day-Extra

