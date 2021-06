Million Day, l'estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi 26 giugno 2021

Ultimo sabato di giugno, primo dell'estate 2021: il giorno ideale per aspettarsi una bella sorpresa dal Million Day. Oggi 26 giugno 2021 alle 19, in diretta su CorriereAdriatico.it, l'estrazione dei 5 numeri fortunati che possono far vincere un milione di euro. Il Million Day dall'inizio ha già distribuito 172 vincite milionarie, l'ultima il 17 giugno scorso a Roma. Sono 26 dall'inizio dell'anno.

Ma Million Day prevede anche vincite minori: con 4 (mille euro), con 3 (50 euro) e con l'ambo (2 euro). La giocata costa un euro.

I NUMERI DEL MILLION DAY ESTRATTI OGGI SABATO 26 GIUGNO 2021:

ECCO I NUMERI VINCENTI NELL'ULTIMA SETTIMANA AL MILLION DAY

VENERDI 25 GIUGNO 2021: 54-44-18-32-46

GIOVEDI 24 GIUGNO 2021: 1-45-43-20-12

MERCOLEDI 23 GIUGNO 2021: 52-10-16-5-7

MARTEDI 22 GIUGNO 2021: 8 -11-20-41-54

LUNEDI 21 GIUGNO 2021: 7-8-39-51-54

DOMENICA 20 GIUGNO 2021: 1 16 23 40 53

SABATO 19 GIUGNO 2021: 21 25 30 34 41

E alle 20, sempre in diretta su CorriereAdriatico.it, l'estrazione di numeri e combinazione vincente di Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto.

