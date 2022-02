Million Day, estrazione di oggi giovedì 24 febbraio 2022: i cinque numeri vincenti

Il Million Day riparte dal terzo milionario del mese di febbraio 2022, il quarto dell'anno e il 204° dall'inizio del gioco nel 2018. A Martano, in provincia di Lecce, la cinquina 22-4-42-6-21 ha permesso a un fortunato giocatore di vincere un milione di euro con una giocata multipla da 5 euro. Le precedenti due vincite del mese sono state centrate la prima a Milano il 7 febbraio e l'altra ad Abano Terme l'11.

E chissà che già oggi, giovedì 24 febbraio 2022, con l'estrazione alle ore 19 il Million Day non distribuisca la quarta vincita plus del mese. Al Million Day, il gioco quotidiano del Lotto, però si vince anche con il 4, il 3 (50 euro) e il 2 (due euro). Per giocare basta una schedina da un euro.

Segui l'estrazione su CorriereAdriatico.it segui alle 19 in punto di oggi giovedì 24 febbraio 2022.

MILLION DAY, I CINQUE NUMERI VINCENTI DI OGGI 24 FEBBRAIO 2022





MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

MERCOLEDI 23 FEBBRAIO: 55-27-20-37-41

MARTEDI 22 FEBBRAIO 2022: 22-4-42-6-21

LUNEDI 21 FEBBRAIO 2022: 17-34-53-44-11

DOMENICA 20 FEBBRAIO 2022: 27-18-7-43-36

SABATO 19 FEBBRAIO 2022: 6-47-52-17-25

VENERDI 18 FEBBRAIO 2022: 17-19-39-37-50

GIOVEDI 17 FEBBRAIO 2022: 31-41-19-24-4

