Million Day e la novità Extra-Million Day, la doppia estrazione di oggi 20 marzo 2022: tutti i numeri vincenti

Million Day e Extra-Million Day non si fermano neppure la domenica. Due estrazioni distinte, doppia possibilità di vincita per chi aggiunge un euro alla schedina base. Quell'euro che rimette in gioco i numeri per la cinquina Extra. La nuova formula del gioco quotidiano le Lotto sta riscuotendo successo. Ricordiamo che è cambiata anche l'ora dell'estrazione dei numeri vincenti, non più alle 19 ma alle 20.30, la schedina si può giocare così fino alle 20.20. Prima l'estrazione dei 5 numeri del Million Day sui 55 in gioco. poi i 5 di Extra sui 50 restanti.

Sia al Million Day che a Extra-Million Day non si vince solo indovinando i cinque numeri estratti per ciascun gioco ma anche centrandone 4, 3 o 2.

Segui l'estrazione delle due cinquine su CorriereAdriatico.it alle 20.30 in punto.

MILLION DAY, I CINQUE NUMERI VINCENTI DI OGGI 20 MARZO 2022

EXTRA-MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI 20 MARZO 2022

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

SABATO 19 MARZO 2022: 3-11-17-26-45

VENERDI 18 MARZO 2022: 29-31-39-43-53

GIOVEDI 17 MARZO: 4-7-21-28-47

MERCOLEDI 16 MARZO 2022: 2-10-14-15-24

MARTEDI 15 MARZO 2022: 43-20-28-13-49

LUNEDI 14 MARZO 2022: 42-54-27-53-48

DOMENICA 13 MARZO 2022: 5-8-28-32-46

EXTRA MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

SABARO 19 MARZO 2022: 8-21-42-48-55

VENERDI 18 MARZO 2022: 9-22-34-41-44

GIOVEDI 17 MARZO 2022: 5-11-20-33-50

MERCOLEDI 16 MARZO 2022: 12-30-35-37-50

