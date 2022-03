Million Day e la novità Extra, la doppia estrazione di oggi 19 marzo 2022: tutti i numeri vincenti

Million Day, due estrazioni e doppia possibilità di vincita per chi gioca anche l'Extra. La nuova formula del gioco quotidiano le Lotto sta riscuotendo il consenso degli appassionati. Ricordiamo che è cambiata anche l'ora dell'estrazione dei numeri vincenti, non più alle 19 ma alle 20.30, la schedina si può giocare così fino alle 20.20. Dunque alle 20.30 di oggi, sabato 19 marzo festa del papà, estrazione dei 5 numeri del Million Day sui 55 in gioco e i 5 di Extra sui 50 restanti.

Sia al Million Day che a Extra-Million Day non si vince solo indovinando i cinque numeri estratti per ciascun gioco ma anche centrandone 4, 3 o 2.

Segui l'estrazione delle due cinquine su CorriereAdriatico.it alle 20.30 in punto.

MILLION DAY, I NUMERI VINCINTI DI OGGI 19 MARZO 2022 E GLI IMPORTI

EXTRA MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI E GLI IMPORTI

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

VENERDI 18 MARZO 2022: 29-31-39-43-53

GIOVEDI' 17 MARZO: 4-7-21-28-47

MERCOLEDI 16 MARZO 2022: 2-10-14-15-24

MARTEDI 15 MARZO 2022: 43-20-28-13-49

LUNEDI 14 MARZO 2022: 42-54-27-53-48

DOMENICA 13 MARZO 2022: 5-8-28-32-46

EXTRA MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

VENERDI 18 MARZO 2022: 9-22-34-41-44

GIOVEDI' 17 MARZO 2022: 5-11-20-33-50

MERCOLEDI 16 MARZO 2022: 12-30-35-37-50

