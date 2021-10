Million Day, estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi 18 ottobre 2021

Million Day, alle 19 di oggi (lunedì 18 ottobre 2021) estrazione dei numeri vincenti. Una cinquina che può valere un milione di euro. Ma al Million day, gioco del Lotto, si vince anche con 4 numeri azzeccati (mille euro), 3 (50 euro) o l'ambo (2 euro)

Fino ad oggi il gioco della famiglia del Lotto ha premiato con la vincita massima 191 fortunati, 45 in questo 2021, l'ultimo il 4 ottobre scorso a Sarzana, in provincia di La Spezia. Le Marche sono state baciate dalla fortuna con il Million Day a settembre, con un cinque centrato a Sant'Ippolito, in provincia di Pesaro Urbino.

Seguite l'estrazione diretta live su CorriereAdriatico.it alle 19 in punto di oggi 18 ottobre 2021.

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI LUNEDI 18 OTTOBRE 2021:

MILLION DAY, i numeri delle ultime estrazioni:

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021: 28-31-53-43-8

SABATO 16 OTTOBRE 2021: 13-27-32-21-15

VENERDI 15 OTTOBRE 2021: 34-12-42-23-19

GIOVEDI 14 OTTOBRE 2021: 31-24-33-47-9

MERCOLEDI 13 OTTOBRE 2021: 5-16-47-45-8

MARTEDI 12 OTTOBRE 2021: 32-51-53-18-31

LUNEDI 11 OTTOBRE 2021: 49-36-51-44-3

