Million Day, estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi 17 novembre 2021. Centrati due colpi milionari, ecco dove

Million Day, alle 19 di oggi (17 novembre 2021) estrazione in diretta dei cinque numeri che possono far vincere fino a un milione di euro. Ma al Million Day si vince anche indovinando 4 numeri (mille euro), 3 (50 auro) o l'ambo (2 euro). Il gioco quotidiano del Lotto fino ad oggi ha premiato con la vincita massima 194 giocatori, 48 nel 2021. Domenica e lunedì il Million Day ha fatto registrare un fortuna uno-due: il 14 un milione è stato vinto da un giocatore di Vico del Lazio e il 15 la fortuna ne ha baciato un altro a Vicenza. Nelle Marche la vincita più recente a questo gioco della famiglia del Lotto risale a settembre, una giocata singola al Bar Centrale di Pian di Rose, frazione di Sant'Ippolito, in provincia di Pesaro Urbino.

I numeri vincenti del 17 novembre 2021 potete verificarli su CorriereAdriatico.it alle 19 in punto.

MILLION DAY, i cinque numeri vincenti di oggi 17 novembre:

MILLION DAY, i numeri delle ultime estrazioni:

MARTEDI 16 NOVEMBRE 2021: 1-55-24-28-18

LUNEDI 15 NOVEMBRE 2021: 41-10-42-40-38

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021: 49-48-35-47-42

SABATO 13 NOVEMBRE 2021: 13-15-21-29-45

VENERDI 12 NOVEMBRE: 26-40-41-44-46

GIOVEDI 11 NOVEMBRE 2021: 1-12-30-43-41

MERCOLEDI 10 NOVEMBRE 2021: 34-35-8-6-18

