Million Day e Million Day-Extra ripartono con una vincita da un milione: l'estrazione di oggi 17 giugno 2022. Tutti i numeri vincenti

Il Million Day riparte alla grande: con una giocata da un euro il 15 giugno è stato vinto un milione di euro a Gravellona Toce, provincia di Verbania, in Piemonte. Sono tre le maxivincite in questo mese di giugno. Il Million Day a giugno ha regalato due vincite, l'ultima il 7 a Partinico. Il 1° giugno era stato un fortunato giocatore di Eraclea, in Veneto, a centrare i 5 numeri milionari. Ed è la ventesima cinquina milionaria del 2022, sono 220 dall'inizio. L'11 giugno era stato Million Day-Extra a far gioire un giocatore con una vincita da 100mila a Roma. E stasera nuovo appuntamento con la fortuna del gioco quotidiano del Lotto. Alle 20.30 di oggi, venerdì 17 giugno 2022, estrazione dei 10 numeri vincenti. Al Million Day e Million Day-Extra comunque non si vince solo indovinando i cinque numeri estratti per ognuno dei giochi, ma anche con 4, 3 e 2. Per tentare la buona sorte basta un euro, ma si possono sviluppare anche sistemi fino a 9 numeri.

Segui in diretta l'estrazione di oggi, venerdì 17 giugno 2022, alle 20.30. La schedina si può giocare fino alle 20.20.

MILLION DAY, I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI VENERDI 17 GIUGNO 2022





EXTRA-MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI VENERDI 17 GIUGNO 2022



MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

GIOVEDI 16 GIUGNO 2022: 2-11-13-21-24

MERCOLEDI 15 GIUGNO 2022: 1-4-10-15-18

MARTEDI 14 GIUGNO 2022: 5-7-10-21-53

LUNEDI 13 GIUGNO 2022: 5-6-26-49-52

DOMENICA 12 GIUGNO 2022: 5-26-41-52-53

SABATO 11 GIUGNO 2022: 2-40-41-43-53

VENERDI 10 GIUGNO 2022: 6-8-19-20-46

GIOVEDI 9 GIUGNO 2022: 10-13-31-49-50

MERCOLEDI 8 GIUGNO 2022: 16-17-30-48-52

MARTEDI 7 GIUGNO 2022: 2-10-25-27- 52

MILLION DAY-EXTRA, LE ULTIME ESTRAZIONI

GIOVEDI 16 GIUGNO 2022: 4-5-16-27-32

MERCOLEDI 15 GIUGNO 2022: 3-7-9-28-47

MARTEDI 14 GIUGNO 2022: 2-12-37-41-55

LUNEDI 13 GIUGNO 2022: 1-11-21-34-53

DOMENICA 12 GIUGNO 2022: 23-29-32-35-46

SABATO 11 GIUGNO 2022: 17-19-24-46-54

VENERDI 10 GIUGNO 2022: 9-10-11-31-47

GIOVEDI 9 GIUGNO 2022: 10-17-25-43-44

MERCOLEDI' 8 GIUGNO 2022: 10-13-31-49-50

MARTEDI 7 GIUGNO 2022: 1-8-19-46-53

