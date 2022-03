Million Day, cambia orario dell'estrazione e raddoppia con Extra: le novità e i numeri vincenti di oggi 16 marzo 2022

Million day, da oggi cambia. Anzi, raddoppia anche. Ma andiamo per ordine: l'estrazione non ci sarà più alle 19 ma alle 20.30, così da allungare anche il tempo in cui si può giocare la schedina. La seconda è che aggiungendo un euro alla gioca si partecipa all'estrazione Extra che prevede altre vincite.

Dunque spostiamo l'appuntamento con i cinque numeri che possono far vincere fino a un milione di euro alle 20.30 di oggi, mercoledì 16 marzo. Il Million Day continua comunque la caccia alla terza vincita di questo mese. Ma al Million Day si vince anche indovinando 4 numeri (mille euro), o 3 (50 euro) e anche l'ambo (2 euro). La giocata minima è un euro per una schedina con cinque numeri da 1 a 55.

Nel 2022 le vincite da un milione sono state 6, le ultime due a marzo: il 9 a Volpiano (Torino) e il 10 a Ciampino (Roma). Dall'inizio del gioco del Lotto, a febbraio del 2018, sono state 206 le vincite milionarie, 52 nel 2021, 6 in questi primi mesi del 2022.

Segui l'estrazione su CorriereAdriatico.it segui non più alle 19 ma alle 20.30 in punto di oggi mercoledì 16 marzo 2022.

MILLION DAY, I CINQUE NUMERI VINCENTI DI OGGI MERCOLEDI 16 MARZO 2022

MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

MARTEDI 15 MARZO 2022: 43-20-28-13-49

LUNEDI 14 MARZO 2022: 42-54-27-53-48

DOMENICA 13 MARZO 2022: 5-8-28-32-46

SABATO 12 MARZO 2022: 10-43-21-17-40

VENERDI 11 MARZO 2022: 42-1-48-55-52

GIOVEDI 10 MARZO 2022: 54-7-50-3-11

MERCOLEDI 9 MARZO 2022: 4-20-45-55-30

MARTEDI 8 MARZO 2022: 14-34-8-7-3

LUNEDI 7 MARZO M2022: 52-50-13-18-14

DOMENICA 6 MARZO 2022: 39-49-27-43-12

