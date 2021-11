Gioca due euro e vince un milione al Million Day, ecco dove. L'estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi 16 novembre 2021

Il Million Day ha incoronato il primo giocatore milionario di novembre. Il premio è stato vinto con una schedina da 2 euro giocata a Vico del Lazio domenica scorsa. E oggi, martedì 16 novembre 2021, il Million Day prova a fare il bis. Alle 19 estrazione in diretta dei cinque numeri fortunati che possono far vincere fino a un milione di euro. I numeri possono essere scelti dall'1 al 55. Al Million Day, il gioco quotidiano del Lotto, non si vince tuttavia solo centrando tutti e cinque i numeri estratti, ma anche indovinando quattro numeri (mille euro), 3 (50 euro) o l'ambo (2 euro). Per giocare basta un euro.

Dalla prima estrazione ad oggi con il Million Day sono diventati milionari 193 fortunati giocatori, 47 nel 2021. Nelle Marche la vincita più recente a questo gioco della famiglia del Lotto risale a settembre, una giocata singola al Bar Centrale di Pian di Rose, frazione di Sant'Ippolito, in provincia di Pesaro Urbino.

I numeri vincenti del 16 novembre 2021 potete verificarli su CorriereAdriatico.it alle 19 in punto.

MILLION DAY, i cinque numeri vincenti di oggi 16 novembre:

MILLION DAY, i numeri delle ultime estrazioni:

LUNEDI 15 NOVEMBRE 2021: 41-10-42-40-38

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021: 49-48-35-47-42

SABATO 13 NOVEMBRE 2021: 13-15-21-29-45

VENERDI 12 NOVEMBRE: 26-40-41-44-46

GIOVEDI 11 NOVEMBRE 2021: 1-12-30-43-41

MERCOLEDI 10 NOVEMBRE 2021: 34-35-8-6-18

MARTEDI 9 NOVEMBRE 2021: 31-22-53-19-47

