Million Day, estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi 14 dicembre 2021

Il Million Day riparte dalla vincita milionaria di sabato scorso in Sicilia, la prima di questo mese. Alle 19 di oggi, 14 dicembre 2021, estrazione dei cinque numeri che possono valere un milione. L'ultima è stata registrata l'11 dicembre a Priolo Gargallo con una giocata da un euro. Dall'inizio sono 197 le vincite plus al gioco quotidiano del Lotto, 48 delle quali nel 2021. Nelle Marche l'ultima vincita milionaria risale allo scorso settembre, a Sant'Ippolito, in provincia di Pesaro Urbino.

Al Million Day si vince anche centrando 4 numeri (mille euro), 3 (50 euro) o l'ambo (2 euro). Per giocare basta un euro. I numeri si possono scegliere da 1 a 55.

L'estrazione dei cinque numeri vincenti si può seguire su CorriereAdriatico.it alle 19 in punto di oggi 14 dicembre 2021.

ECCO I 5 NUMERI VINCENTI DI OGGI MARTEDI 14 DICEMBRE 2021:

MILLION DAY, i numeri delle ultime estrazioni:

LUNEDI 13 DICEMBRE 2021: 10-30-50-51-22

DOMENICA 12 DICEMBRE 2021: 15-23-42-44-46

SABATO 11 DICEMBRE : 25-26-44-46-55

VENERDI 10 DICEMBRE 2021: 8-9-32-40-47

GIOVEDI 9 DICEMBRE 2021: 15-26-28-35-46

MERCOLEDI 8 DICEMBRE 2021: 3-11-31-38-44

MARTEDI 07 DICEMBRE 2021: 14 15 24 35 48

LUNEDI 06 DICEMBRE 2021: 9 18 32 52 54

DOMENICA 05 DICEMBRE 2021: 12 18 24 44 51

SABATO 04 DICEMBRE 2021: 21 24 31 32 42

