Million Day, estrazione di oggi domenica 13 marzo 2022: i cinque numeri vincenti

Il Million Day riparte oggi dal doppio colpo grosso messo a segno il 9 e 10 marzo scorsi. Oggi, 13 marzo 2022, estrazione della cinquina che vale fino a un milione di euro. Le ultime vincite sono state realizzate il 9 a Volpiano (Torino) e il 10 a Ciampino (Roma). Dall'inizio del gioco del Lotto sono 206 le vincite milionarie, 52 nel 2021, 6 in questi primi mesi del 2022. Al Million Day non si vince soltanto azzeccando la cinquina, ma anche indovinando 4 numeri (mille euro), o 3 (50 euro) e anche con 2 (due euro). Per giocare basta una schedina da un euro.

APPROFONDIMENTI LE NOTIZIE IN DIRETTA Rincari, proteste, guerra in Ucraina, Covid: come andrà a...

Segui l'estrazione su CorriereAdriatico.it segui alle 19 in punto di oggi sabato 12 marzo 2022.

MILLION DAY, I CINQUE NUMERI VINCENTI DI OGGI DOMENICA 13 MARZO 2022:



MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

SABATO 12 MARZO 2022: 10-43-21-17-40

VENERDI 11 MARZO 2022: 42-1-48-55-52

GIOVEDI 10 MARZO 2022: 54-7-50-3-11

MERCOLEDI 9 MARZO 2022: 4-20-45-55-30

MARTEDI 8 MARZO 2022: 14-34-8-7-3

LUNEDI 7 MARZO M2022: 52-50-13-18-14

DOMENICA 6 MARZO 2022: 39-49-27-43-12

© RIPRODUZIONE RISERVATA