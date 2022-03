Million Day, altre due maxi vincite. Estrazione di oggi 11 marzo 2022: i cinque numeri che valgono fino a un milione

Doppio colpo grosso al Million Day. Una vincita da un milione di euro è stata centrata Volpiano mercoledì 9 marzo. La seconda il 10 marzo, a Ciampino alle porte di Roma. E se corrisponde a vero il detto "non c'è due senza tre" oggi, venerdì 11 marzo 2022, alle 19 il gioco quotidiano del Lotto potrebbe regalare l'attesa tripletta. Dall'inizio del Million Day sono 206 i fortunati giocatori che hanno festeggiatop con la vincita massima, 52 nel 2021, sei nel 2022. Ma al Million Day non si vince soltanto azzeccando la cinquina, premi anche per chi centra 4 numeri (mille euro), o 3 (50 euro) e anche con 2 (due euro). Per giocare e tentare la buona sorte basta una schedina da un solo euro.

Segui l'estrazione su CorriereAdriatico.it segui alle 19 in punto di oggi venerdì 11 marzo 2022.



MILLION DAY, LE ULTIME ESTRAZIONI

GIOVEDI 10 MARZO 2022: 54-7-50-3-11

MERCOLEDI 9 MARZO 2022: 4-20-45-55-30

MARTEDI 8 MARZO 2022: 14-34-8-7-3

LUNEDI 7 MARZO M2022: 52-50-13-18-14

DOMENICA 6 MARZO 2022: 39-49-27-43-12

SABATO 5 MARZO 2022: 33-16-30-17-9

VENERDI 4 MARZO 2022: 2-1-22-49-44

GIOVEDI 3 MARZO 2022: 13-41-25-23-40

MERCOLEDI 2 MARZO 2022: 8-47-23-45-35

