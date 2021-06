Million Day, estrazione in diretta dei numeri vincenti di oggi 11 giugno 2021

ROMA - Million Day, ci riproviamo. Oggi 11 giugno 2021 alle 19 in diretta su CorriereAdriatico.it l'estrazione live dei cinque numeri che possono valere un milione di euro. Il concorso quotidiano fino ad oggi ha laureato milionari 170 giocatori, l'ultimo a Cantù, in provincia di Como, il primo giorno del mese. Ma il Million Day non premia solo che azzecca tutti e 5 i numeri estratti, vincite minori sono previste con 4 (mille euro), 3 (50 euro) e 2 (due euro).

APPROFONDIMENTI LA FORTUNA Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: estrazione numeri e combinazioni... LA FORTUNA Million Day, l'estrazione dei numeri vincenti di oggi 10 giugno...

I CINQUE NUMERI ESTRATTI AL MILLION DAY OGGI 11 GIUGNO 2021

ECCO I NUMERI ESTRATTI NELL'ULTIMA SETTIMANA AL MILLION DAY

GIOVEDI 10 GIUGNO 2021: 3-15-17-36-55

MERCOLEDI 9 GIUGNO: 16-21-22-41-54

MARTEDI 8 GIUGNO 2021: 29-16-45-49-7

LUNEDI 7 GIUGNO 2021: 14-40-41-54-31

DOMENICA 6 GIUGNO 2021: 34-13-51-7-39

SABATO 5 GIUGNO 2021: 53-21-25-49-48

VENERDI 4 GIUGNO 2021: 50-52-24-54-51

GIOVEDI 3 GIUGNO 2021: 49-10-44-1-52

MERCOLEDI 2 GIUGNO 2021: 7-18-30-38-51

Chissà che in attesa di sabato, 12 giugno 2021, la Dea Bendata non anticipi una sorpresa. Domani infatti oltre al Million day si potrà giocare a Lotto, SuperEnalotto, 10eLotto e Simbolotto (che per tutto il mese di giugno è abbinato alla ruota di Napoli).

Ultimo aggiornamento: 12:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA