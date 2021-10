Million Day, estrazione dei numeri vincenti di oggi 10 ottobre 2021

Million Day, alle 19 di oggi (domenica 10 ottobre 2021) estrazione dei numeri vincenti del gioco del Lotto. Il Million Day è un gioco quotidiano che finora ha distribuito 191 vincite da un milione, ma premi sono previsti per chi azzecca 4 numeri (mille euro), 3 (50 euro) e l'ambo (2 euro). Per giocare basta un euro. Nel 2021 le vincite milionarie sono state 45, l'ultima il 4 ottobre scorso a Sarzana, in provincia di La Spezia. A settembre la fortuna del Million Day si è fermata anche nelle Marche, al Bar Centrale di Pian di Rose, a Sant'Ippolito, in provincia di Pesaro Urbino.

MILLION DAY, i cinque numeri vincenti di oggi domenica 10 ottobre 2021:

MILLION DAY, i numeri delle ultime estrazioni:

SABATO 9 OTTOBRE 2021: 3-27-31-29-51

VENERDI 8 OTTOBRE 2021: 19-36-8-13-15

GIOVEDI 7 OTTOBRE 2021: 50-33-35-46-19

MERCOLEDI 6 OTTOBRE 2021: 9-26-36-51-53

MARTEDI 5 OTTOBRE 2021: 6-26-31-46-50

LUNEDI 4 OTTOBRE 2021: 24-29-35-43-53

DOMENICA 3 OTTOBRE 2021: 3-9-11-29-39

