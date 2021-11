Million Day, estrazione dei cinque numeri vincenti di oggi 10 novembre 2021

Million Day, estrazione dei cinque numeri vincenti alle 19 oggi, mercoledì 10 novembre 2021. Il Million Day è il gioco del Lotto a cadenza quotidiana che può far vincere fino a un milione di euro. Ma ci sono premi anche per chi azzecca 4 numeri (mille euro), 3 (50 euro) o l'ambo (2 euro). Per giocare basta una combinazione da un euro.

Dalla prima estrazione ad oggi con il Million Day sono diventati milionari 192 fortunati giocatori, 46 nel 2021. Il mese di novembre però è ancora a secco di vincite plus. L'ultima vittoria milionaria risale infatti al 25 ottobre 2021 con una schedina giocata a Milano. Nelle Marche la vincita più recente a questo gioco della famiglia del Lotto risale a settembre, una giocata singola al Bar Centrale di Pian di Rose, frazione di Sant'Ippolito, in provincia di Pesaro Urbino.

I numeri vincenti di oggi 10 novembre 2021 potete verificarli su CorriereAdriatico.it alle 19 in punto.

MILLION DAY, i numeri vincenti di oggi 10 novembre 2021:

MILLION DAY, i numeri delle ultime estrazioni:

MARTEDI 9 NOVEMBRE 2021: 31-22-53-19-47

LUNEDI 8 NOVEMBRE 2021: 10-31-36-22-25

DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021: 3-43-8-36-5

SABATO 6 NOVEMBRE 2021: 43-40-27-32-55

VENERDI 5 NOVEMBRE 2021: 33-51-49-43-34

GIOVEDI 4 NOVEMBRE 2021: 47-1-33-11-3

MERCOLEDI 3 NOVEMBRE 2021: 8-28-35-38-54

